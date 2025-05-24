نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدى المفتي تجدد التعاون مع يسرا خلال فيلم "بنات فاتن" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استمرارًا لنجاحتها الآونة الاخيرة، تشارك الفنانة هدى المفتى في فيلم بنات فاتن الذى يتواصل تصويره فى الوقت الحالى، وتجسد دور ابنة يسرا خلال أحداث العمل، وتظهر هدى مرتدية الحجاب ليناسب مع طبيعة الشخصية التى تقدمها وكذلك البيئة التى تعيش فيها مع والدتها ووالدها.

مسلسل "لدينا أقول أخرى"

وتعود هدى المفتى للعمل مع يسرا مجددًا بعد 7 سنوات، من مشاركتها فى مسلسل "لدينا أقول أخرى" الذى قامت ببطولته يسرا وتم عرضه عام 2018، وكان التجربة الثانية فقط لهدى المفتى فى عالم التمثيل بعد مشاركتها فى مسلسل "هذا المساء" مع المخرج تامر محسن عام 2017.



تفاصيل فيلم "بنات فاتن"



فيلم "بنات فاتن" من بطولة يسرا هدى المفتى، باسم سمرة، الفنان السودانى مصطفى شحاتة ومواطنته إسلام مبارك، رضوى جودة، حمدي هيكل، مصطفى شحاتة، صفوة، منة صلاح، بسمة نبيل، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر، وتدور احداث الفيلم فى اطار اجتماعى شعبى.