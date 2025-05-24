نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطابع شعبي وحضور النجوم.. تامر حسني يتألق بحفله بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في ليلة استثنائية، شهدت القاهرة أولى فعاليات Red Bull Jukebox في مصر، حيث أقيم الحفل يوم الجمعة 23 مايو 2025 في القاهرة الجديدة، الحفل قدّم تجربة موسيقية تفاعلية فريدة من نوعها، حيث أتيحت للجمهور فرصة اختيار الأغاني وأنماطها الموسيقية، مما جعلهم جزءًا لا يتجزأ من العرض.

الأغاني التي قدمها تامر حسني في الحفل

تميز الحفل بكونه تفاعليًا بالكامل، حيث شارك الجمهور في اختيار الأغاني وتوزيعاتها الموسيقية من خلال تصويت مسبق عبر المنصات الرقمية، بالإضافة إلى التفاعل اللحظي أثناء الحفل باستخدام أساور ذكية، قدم تامر حسني مجموعة من أغانيه المعروفة بأنماط موسيقية جديدة، منها: “Come Back to Me” بطابع شعبي، “بنت الإيه” بأسلوب هيب هوب، “يا أنا يا مفيش” بستايل ديسكو، “كل مرة” بنكهة روك، كما قدم أغنيتين جديدتين لأول مرة على المسرح.

مفاجآت وضيوف مميزون

شهد الحفل حضور عدد من الضيوف المفاجئين، منهم: نيلي كريم: التي أضفت حضورًا مميزًا على الحفل، حميد الشاعري: الذي شارك تامر حسني في أداء مشترك أعاد للجمهور ذكريات الزمن الجميل، كزبرة: الذي شارك في أداء أغنية “قلودة” مع تامر حسني، مما أضفى طابعًا شعبيًا مميزًا على الحفل.

فعاليات الحفل

بدأت فعاليات الحفل في تمام الساعة الرابعة مساءً واستمرت حتى الحادية عشرة مساءً، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبيرًا وتفاعلًا ملحوظًا، مما يعكس نجاح التجربة التفاعلية الجديدة.