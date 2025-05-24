نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. فركش فيلم "روكي الغلابة" لدنيا سمير غانم وعرضه بالسينمات صيف 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت النجمة دنيا سمير غانم من تصوير أحدث أفلامها بعنوان "روكي الغلابة"، والذي من المقرر عرضه في السينمات للجمهور صيف 2025.

أحداث روكي الغلابة

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة وهي البودي الجارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.

أبطال "روكي الغلابة"

"روكي الغلابة" من بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم العديد، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.