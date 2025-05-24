"كمل يا وحش".. تامر حسني يدعم كزبرة في أول حفل له

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أحمد جودة - القاهرة - بعد النجاح الهائل للحفل، كشف الفنان تامر حسني عن دعمه الكامل لمطرب المهرجانات كزبرة، عقب مشاركتهما سويًا في الحفل الغنائي الذي أُقيم مؤخرًا بالقاهرة الجديدة، والذي شهد تفاعلًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة مع ظهور كزبرة للمرة الأولى بجانب تامر على المسرح.

رسالة تامر حسني لكزبرة



ووجّه تامر رسالة إلى كزبرة عبر حساباته الرسمية، قال فيها: "كنت خايف تطلع، ولما قدمتك اديك سمعت صوت الناس وهما فرحانين بيك، وشوفت محبة الناس ليك، كمل يا وحش، أخوك في ضهرك".



كما وجه تامر الشكر لنقابة المهن الموسيقية، قائلًا: "كل الشكر لنقابتنا المحترمة والأستاذ مصطفى كامل اللي دايمًا في ضهرنا".

رسالة كزبرة لتامر حسني

وكان كزبرة نشر فيديو من الحفل، معبّرًا عن امتنانه لتامر حسني، حيث كتب:" مبسوط جدًا إن أول حفلة ليا مع حد عزيز على قلبي جدًا، نجم النجوم، أخويا وحبيبي تامر حسني، شكرًا على اليوم الجميل ده وشكرًا للجمهور الكبير، وأتمنى تكونوا اتبسطوا، ومش آخر حفلة يا نجومية".