رامي وحيد يحلّق عالميًا: "Living with Grandma" ينافس في مهرجان "World Film Festival"

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أحمد جودة - القاهرة - رامي وحيد نجم مصري بمذاق عالمي، لا ينتظر الأضواء بل يصنعها، ولا يسلك الدروب الممهدة بل يشق طريقه الخاص نحو القمة.



في إنجاز يُحسب له وللفن المصري، يحلّق رامي وحيد عالميًا بفيلمه الأميركي "Living with Grandma"، الذي ينافس في مهرجان World Film Festival الدولي بمدينة كان الفرنسية، ضمن ترشيحات "أفضل طاقم تمثيلي".

تصريحات رامي وحيد

حيث عبر رامي وحيد عن فخره وسعادته بهذا الإنجاز عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل خطوة مهمة في مشواره الفني نحو العالمية.

أبطال الفيلم

الفيلم يضم مجموعة من النجوم، من بينهم بوني روز، تشارلي سوليس، ستيفن موسكاتيلو، ومارتا راب، إلى جانب رامي وحيد الذي يشارك بدور محوري في العمل،وقد أدرج المهرجان الفيلم ضمن قائمة الترشيحات الرسمية التي تؤهل لعرضه على منصة IMDb وFilmFreeway.