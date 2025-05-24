نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عداوة كبيرة وصراعات مختلفة.. لقاء سويدان تتألق في "حرب الجبالي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت الفنانة لقاء سويدان نجاحا مستحقا جماهيريا من خلال دورها في مسلسل "حرب الجبالي".

وجسدت لقاء خلال المسلسل دور "وداد" زوجة رياض الخولي والتي تكن لحرب الجبالي وعائلته "أحمد رزق" كراهية شديدة، أيضا بينها وسوسن بدر عداوة كبيرة.

تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المسلسل معتبرينه أفضل مسلسل قدم في الأوف سيزون حتى الآن، وجاءت إشادات الجمهور بشكل على الدور الذي قدمته الفنانة لقاء سويدان حيث وصفوها بالشريرة وكتبوا:" وداد الشريرة، دايما لقاء بتعمل أدوار صعبة، لقاء بتعشق الدراما والأدوار المركبة، أجمل واحدة، نجمة النجوم".



وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي درامي حول صراع بين كبار العائلات في أحد الأحياء الشعبية، والمسلسل من بطولة أحمد رزق، رياض الخولي، صلاح عبدالله، لقاء سويدان، سوسن بدر، فردوس محمد.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان كان مشاركتها في بطولة مسلسل "الوصفة السحرية" والذي حققت نجاحا كبيرا من خلاله.