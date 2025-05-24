لهذا السبب... حسن شاكوش يتصدر تريند جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدر مطرب المهرجانات حسن شاكوش تريند محرك البحث «جوجل»، خلال الساعات الماضية، عقب تداول واسع لمقطع فيديو طريف جمعه بالمطرب الشعبي محمود الليثي، أثناء أدائهما سويًا لأغنية «ليه طيب» للنجم بهاء سلطان، خلال حفل زفاف مؤدي المهرجانات نور التوت.

وظهر في الفيديو الليثي وهو يحاول تمالك نفسه بصعوبة أثناء غناء شاكوش، الذي بدت عليه علامات الإرهاق والتعب، إلا أن الأخير أصر على استكمال الأغنية رغم الأداء الغنائي المثير للجدل، والذي أثار موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردود الفعل لم تتوقف عند الجمهور فقط، بل انضم الفنان صبري فواز إلى قائمة المعلقين، ولكن بطريقته الساخرة المحببة، حيث أعاد نشر الفيديو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وعلق قائلًا: «قلبي عندك يا حودة والله»، في إشارة طريفة إلى الموقف المحرج الذي تعرض له الليثي.

حسن شاكوش يوضح حقيقة تدهور صوته

ورغم السخرية الواسعة، خرج حسن شاكوش عن صمته ليرد على الانتقادات ويكشف عن سبب ضعف صوته في الفيديو المنتشر. وقال عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»:

«حبيت أوضح حاجة بس.. أنا مبحبش أطلع وأقول إني تعبان أو أتكلم عن التعب اللي في صوتي، بس الأحبال الصوتية عندي تعبانة ومخلّياني مش قادر أتكلم كويس».

وأضاف: «ده كان فرح أخويا الصغير نور التوت، وكان لازم أجي على نفسي وأغني، لكن مقدرتش أقدي زي ما كنت عايز، وده واضح في الفيديو».

واختتم شاكوش كلامه برسالة للجمهور قال فيها: «أنا مقدّر سخرية الناس، وده حقكم، بس حبيت أوضح بس إن الواحد لما بيجيله دور برد بسيط مش بيعرف يتكلم، فما بالك بمشكلة في الأحبال الصوتية».

تفاعل جماهيري واسع

الفيديو جذب ملايين المشاهدات في وقت قياسي، واشتعلت منصات التواصل بتعليقات ما بين السخرية والتعاطف، فبينما رأى البعض أن الموقف لا يخلو من الطرافة، تعاطف آخرون مع شاكوش بعد إعلانه عن إصابته بمشكلة صحية أثّرت على صوته، مؤكدين أن ظهوره في حفل زفاف رغم حالته يُظهر وفاءه لأصدقائه وزملائه في المجال.

الجدير بالذكر أن حسن شاكوش يُعد من أبرز مطربي المهرجانات الذين نجحوا في فرض اسمهم على الساحة، رغم التحديات والانتقادات، وكان زفاف نور التوت مناسبة جمعت العديد من نجوم الوسط الشعبي في أجواء مليئة بالمواقف الطريفة والعفوية.