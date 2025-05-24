أحمد المالكي يروّج لأول تعاون له مع مصطفى حجاج: "أغلى وأقرب أغنية لقلبي"

القاهرة - محمد ابراهيم -



روّج الشاعر الغنائي أحمد المالكي لأحدث أعماله الفنية، التي تجمعه لأول مرة بالنجم مصطفى حجاج، في عمل غنائي جديد من المنتظر طرحه خلال الأيام المقبلة.

ونشر المالكي عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي منشورًا أعرب فيه عن سعادته البالغة بهذا التعاون المرتقب، وكتب قائلًا:

"مصطفى حجاج من أحلى الأصوات اللي ظهرت على الساحة في السنين اللي فاتت، ومبسوط بأول تعامل بيني وبينه الأيام الجاية، في أغنية من أغلى وأقرب الأغاني لقلبي."

الأغنية تحمل توقيع الملحن محمد يحيى، أحد أبرز الأسماء في صناعة الموسيقى، فيما يتولى مهمة التوزيع الموسيقي المايسترو أسامة الهندي، ما يجعل العمل واعدًا بتقديم تجربة موسيقية متكاملة تمزج بين الكلمة الراقية واللحن المعبر والإيقاع المتجدد.

ويأتي هذا التعاون في توقيت مميز، حيث يحظى مصطفى حجاج بجماهيرية واسعة على الساحة الغنائية، ويُعرف بصوته القوي وأدائه المميز الذي يجمع بين الطرب والألوان الشعبية الحديثة، في حين يُعد أحمد المالكي من أنجح شعراء جيله، وسبق أن قدّم عددًا من الأغاني الناجحة مع كبار النجوم.

ولم يُكشف حتى الآن عن اسم الأغنية أو موعد طرحها الرسمي، ما يزيد من حالة الترقب بين الجمهور، خاصة في ظل الإشادة الكبيرة من المالكي بهذا العمل، واعتباره واحدًا من أقرب الأعمال إلى قلبه.

الجمهور مدعو للبقاء على تواصل وترقّب المفاجأة القادمة، والتي قد تشكل واحدة من أقوى الإصدارات الغنائية هذا العام.