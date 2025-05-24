أوزجي أوزجار تفتح النار بعد انسحابها المفاجئ من "شراب التوت": "النجاح في هذه الدنيا للواسطة والمال فقط!"

القاهرة - محمد ابراهيم -

فاجأت الممثلة التركية أوزجي أوزجار جمهورها ومحبي مسلسل "شراب التوت" بكشف كواليس انسحابها المفاجئ من العمل، في أول تصريح لها بعد إعلان خروجها الرسمي، مؤكدة أن قرار الانفصال لم يكن بسبب انتهاء دورها، بل نتيجة "ظروف مفروضة" من خلف الكواليس.

وقالت أوزجي: "لم أنفصل عن شراب التوت بسبب انتهاء قصة جوراكم، بل جعلوني أنفصل عمدًا. في هذه الدنيا إذا لم يكن لديك واسطة قوية ومال، فلن تنجح مهما كنت موهوبًا". التصريح أثار موجة من الجدل بين محبي المسلسل والمتابعين على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره البعض انتقادًا مباشرًا لصناع العمل ونظام الإنتاج.

وكشفت أوزجي أن انضمامها إلى المسلسل جاء في أواخر الموسم الثاني بعد أن وعدتها الشركة المنتجة بمواصلة الدور لموسمين إضافيين، بل وتم وضعها بالفعل في بوستر الموسم الثالث. ولكن، ورغم الاتفاقات، تراجعت الشركة فجأة عن خطتها، وتم استبعادها من الموسم الجديد دون توضيحات كافية.

تصريحات أوزجي سلطت الضوء على جانب مظلم في كواليس صناعة الدراما، حيث تلعب العلاقات والصفقات دورًا يفوق أحيانًا قيمة الموهبة، ما يفتح باب النقاش حول الإنصاف والعدالة في توزيع الأدوار داخل الوسط الفني التركي.

هذا الانسحاب المفاجئ يطرح علامات استفهام كبيرة حول مستقبل شخصية "جوراكم" في المسلسل، كما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت أوزجي ستتخذ خطوات قانونية ضد الشركة المنتجة، أو ستنضم لأعمال أخرى تعيد تقديمها للجمهور بالشكل الذي تستحقه.