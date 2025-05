تامر حسني عن يوسف جبريال : هيكون نجم المستقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -



قدم تامر حسني أغنية "come back to me" على توزيع الشعبي لأول مرة في حفل القاهرة الجديدة بصحبة الممثل والمطرب يوسف جبريال .



وأشاد تامر حسني بيوسف معلقًا :" رحبوا معايا بالممثل والمطرب واللي عمال فيها تامر حسني و هيكون نجم المستقبل يوسف جبريال ".



وأشاد الجمهور بتوزيع أغنية "come back to me" بالطريقة الشعبي وسط تصفق كبير من الجمهور .

وشهدت القاهرة استقبال تجربة موسيقية غير تقليدية يوم الجمعة 23 مايو 2025، حيث قدّم النجم تامر حسني حفلًا استثنائيًا.



يُعد الحفل الأول من نوعه في مصر، حيث يمنح الجمهور فرصة نادرة للمشاركة في تشكيل تفاصيل العرض واختيار الأغاني التي يفضلون سماعها من تامر حسني، بالإضافة إلى استخدام سوار ذكي داخل الحفل للتفاعل في الوقت الحقيقي.



مطربين مشاركين في الحفل



يشارك في الحفل أيضًا كل من المطرب الشعبى "كزبرة" والمنتج الموسيقي "الوايلي" والدي جي DJ Nedz، لخلق أجواء موسيقية مميزة تسبق صعود تامر حسني على المسرح.

ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني



يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد



ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.