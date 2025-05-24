محمد عاطف يعلن عن تعاون غنائي جديد مع رامي جمال ويلوح بعمل عاطفي مختلف

القاهرة - محمد ابراهيم -

في خطوة جديدة تعكس استمرار التعاونات الناجحة بين أبرز صناع الأغنية في مصر، أعلن الشاعر الغنائي محمد عاطف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مشروع غنائي يجمعه بالنجم رامي جمال، حيث كتب منشورًا مقتضبًا لكنه لافت، مشيرًا إلى أن العمل الجديد سيتم الكشف عنه قريبًا.

وصرّح عاطف أن الأغنية من كلماته، وألحان الموسيقار مدين، وتوزيع الموسيقي أحمد عبد السلام، ما يشير إلى أن العمل يحمل مقومات فنية قوية تجمع بين الكلمة الصادقة واللحن المؤثر والتوزيع المتقن، وهو ما اعتاد عليه جمهور رامي جمال في أغلب أعماله.

ويأتي هذا الإعلان في وقت يترقب فيه الجمهور طرح أعمال جديدة للفنان رامي جمال، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنياته الأخيرة وتربعه على قوائم الأكثر استماعًا عبر المنصات الرقمية. ويُعد هذا التعاون المنتظر بين محمد عاطف ورامي جمال بمثابة امتداد لتاريخ مشترك من الأغاني التي لاقت صدى واسعًا لدى الجمهور، حيث سبق أن قدّما معًا عددًا من الأعمال التي حملت بصمة فنية خاصة، جمعت بين الإحساس العالي والكلمة الراقية.

وتحظى منشورات محمد عاطف بتفاعل واسع من قبل متابعيه، لما يتمتع به من مصداقية فنية وذوق شعري رفيع، حيث استطاع خلال السنوات الماضية أن يرسّخ اسمه كأحد أهم الشعراء الغنائيين في الساحة الفنية، بتعاونه مع نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. أما الموسيقار مدين، فهو الآخر من الأسماء اللامعة في مجال التلحين، ويملك أرشيفًا فنيًا حافلًا بالأغنيات الناجحة، في حين يعد أحمد عبد السلام من الموزعين المميزين الذين استطاعوا تحقيق بصمة واضحة في سوق الموسيقى الحديثة.

ومع هذا الإعلان، تتزايد التكهنات بين محبي رامي جمال حول طبيعة الأغنية الجديدة، التي تشير بعض المؤشرات إلى أنها ستكون عاطفية بامتياز، خاصة في ظل الكلمات الموحية التي نشرها محمد عاطف في منشوره. ومن المتوقع أن يتم طرح العمل خلال الفترة القليلة المقبلة، ليضيف صفحة جديدة إلى سجل النجاحات التي جمعت هذا الثلاثي المبدع.

ويُذكر أن رامي جمال يعيش حالة من النشاط الفني، حيث يعمل على مجموعة من الأغنيات المتنوعة التي يعكف على الانتهاء منها استعدادًا لطرح ألبومه القادم، فيما يواصل محمد عاطف أيضًا مشاركاته الفنية بعدد من المشروعات على الساحة الغنائية.

