نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة مذيعة في “الشيطان شاطر”.. مواجهة سينمائية مرتقبة مع أحمد عيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تخوض النجمة زينة تجربة جديدة ومختلفة من خلال دورها كمذيعة ضمن أحداث فيلم “الشيطان شاطر”، الذي يجمعها بالنجم أحمد عيد، ويُواصل صناعه حاليًا تصوير مشاهده، الفيلم ينطلق في أجواء مشوقة تتصاعد فيها الأحداث بين الشخصيتين الرئيسيتين، وسط سلسلة من المواقف الدرامية والكوميدية.

العمل يضم كوكبة من النجوم منهم: محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون، وياسر الطوبجي، وهو من تأليف لؤي السيد، إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أيمن يوسف الذي يجمعه هذا المشروع بأول تعاون مع زينة، بينما يكرر شراكته مع أحمد عيد بعد نجاح فيلم “ياباني أصلي” في 2017.



من جهة أخرى، انتهت زينة مؤخرًا من عرض فيلمها الجديد “بنات الباشا”، المستوحى من رواية للكاتبة نورا ناجي، ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشاركها البطولة كل من ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد من النجوم. يناقش الفيلم قضايا المرأة الاجتماعية ويُسلّط الضوء على معاناتها من زوايا متعددة.

أما أحمد عيد، فكان آخر ظهور له في السينما من خلال فيلم “أهل الكهف”، الذي عُرض خلال موسم عيد الأضحى 2024، بمشاركة نخبة من النجوم بينهم خالد النبوي، غادة عادل، محمد ممدوح، ومحمد فراج. الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.