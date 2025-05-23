7 يونيو.. أصالة تحيي حفلًا مميزًا في الكويت

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد النجمة أصالة لإحياء حفل غنائي ضخم في الكويت يوم 7 يونيو المقبل، حيث تلتقي بجمهورها في ليلة فنية خاصة تقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، وسط تفاعل ينتظره عشاقها.

وتأتي هذه الحفلة في ظل نشاط فني مكثف تعيشه أصالة مؤخرًا، إذ طرحت حديثًا أغنيتها “بعض الأحيان” عبر قناتها على يوتيوب، وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، ألحان أحمد الهرمي، توزيع زيد نديم، ميكس وماستر جاسم محمد.

كما أطلقت أيضًا أغنية “جنة الحب” عبر المنصات الرقمية، من كلمات الدكتور ذياب بن غانم المزروعي، وألحان فايز السعيد، وتوزيع نور هاشم، لتحقق تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

ويُذكر أن أصالة كانت قد بدأت بالفعل في طرح أغاني ألبومها الجديد “لحقت نفسي”، ومنها أغنية “الأخبار الحلوة”، التي جمعتها بفريق عمل مميز يضم الشاعر محمود سليم، الملحن كريم أحمد، الموزع كريم أسامة، ومهندس الصوت محمد صقر.