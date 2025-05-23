“فات الميعاد”.. لقاء جديد يجمع أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي بعد “الآنسة فرح”

القاهرة - محمد ابراهيم -

انتهى النجمان أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدي من تصوير مسلسل “فات الميعاد”، الذي يُرتقب عرضه قريبًا ضمن موسم العروض خارج السباق الرمضاني، عبر إحدى قنوات المتحدة.

المسلسل يمثل اللقاء الدرامي الثاني بين الثنائي بعد نجاحهما في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي استمر عرضه على مدار خمسة مواسم منذ عام 2019، وحقق حضورًا جماهيريًا لافتًا.

“فات الميعاد” يتكون من 30 حلقة، وهو من تأليف عاطف ناشد، إسلام أدهم، وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي. يشارك في بطولته إلى جانب أسماء وأحمد كل من محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وآخرين. العمل من إنتاج شركة سكوير ميديا، والمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر إطلالات أسماء أبو اليزيد على الشاشة من خلال مسلسل “النص” مع الفنان أحمد أمين، والذي عرض في رمضان 2025. وشارك فيه عدد من النجوم منهم صدقي صخر، حمزة العيلي، ودنيا سامي. المسلسل استلهم أحداثه من كتاب “مذكرات نشال” للباحث أيمن عثمان، وجاءت معالجته الدرامية بتوقيع شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.