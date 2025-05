“Yellowjackets” يعود بموسم رابع.. استمرار التشويق والنجاة بعد تحطم الطائرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلنت شبكة Showtime تجديد مسلسل الإثارة والغموض “Yellowjackets” لموسم رابع، في تأكيد جديد على نجاح العمل جماهيريًا ونقديًا، وسط ترقب لإعلان تفاصيل الموسم المقبل قريبًا.

أحداث مسلسل Yellowjackets”

تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الفتيات الناجيات من تحطم طائرة أثناء رحلة رياضية في التسعينيات، حيث يصور العمل فترتين زمنيتين متوازيتين: الأولى مباشرة بعد الحادث في البرية القاسية، والثانية بعد أكثر من عشرين عامًا، حيث يكشف الماضي عن أسراره المظلمة.

ويضم طاقم التمثيل كوكبة من النجوم، أبرزهم:

• ميلاني لينسكي (Melanie Lynskey): تقدم أداءً قويًا في دور شاونا، الأم التي تطاردها أشباح الماضي. اشتهرت سابقًا بأدوارها في Two and a Half Men وHeavenly Creatures.

• كريستينا ريتشي (Christina Ricci): بدور ميسي، الشخصية الغريبة والمضطربة، وهي نجمة معروفة بأدوارها في The Addams Family وMonster.

• جولييت لويس (Juliette Lewis): تلعب دور ناتالي، وتُعرف من أفلام مثل Natural Born Killers وCape Fear.

• توني سايبريس (Tawny Cypress): بدور تايسا، السياسية الطموحة التي تخفي ماضيًا قاتمًا.

• لورين أمبروز (Lauren Ambrose): انضمت في المواسم الأخيرة، واشتهرت من Six Feet Under.

• إيليا وود (Elijah Wood): نجم ثلاثية The Lord of the Rings، ويضيف نكهة جديدة للمسلسل بشخصيته الغامضة.

• صوفي نيليس (Sophie Nélisse): تلعب النسخة الشابة من شاونا، وسبق أن برزت في فيلم The Book Thief.

• جاسمين سافوي براون (Jasmin Savoy Brown): النسخة الشابة من تايسا، وشاركت أيضًا في Scream وThe Leftovers.

• صوفي تاتشر (Sophie Thatcher): النسخة الشابة من ناتالي، وشاركت في The Book of Boba Fett.

• سامانثا هانراتي، كورتني إيتون، ليف هيوستن، ستيفن كروجر، وارن كول، وكيفن ألفيس: يساهمون جميعًا في بناء عالم المسلسل المعقد والمتشابك.

Yellowjackets نال إشادات نقدية واسعة لأدائه التمثيلي المتميز، وسرده غير التقليدي، والأجواء النفسية المتوترة التي تحيط بشخصياته. ويُتوقع أن يحمل الموسم الرابع تطورات جديدة تصعد من وتيرة التشويق وكشف الأسرار الدفينة.