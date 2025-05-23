بإطلالة شبابية.. ياسر جلال يتألق في أحدث ظهور له

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان ياسر جلال علي مشاركة جمهوره ومتابعيه عبر حسابه بموقع انستجرام، صورًا جديدة من احدث ظهور له اثناء استمتاعه بالاجازة الصيفية.

أحدث ظهور لـ ياسر جلال

وظهر ياسر جلال في الصور بإطلالة صيفية، مرتدي قميص من اللون الابيض ذو الوان مشجرة زاهية، وشورت ابيض، وارتدي نظارة سمراء.

اعمال ينتظرها ياسر جلال

ومن ناحية اخري، كان من المقرر أن يقدم ياسر جلال في موسم رمضان المقبل مسلسل آخر بعنوان للعدالة وجه آخر، ولكن قررت الشركة المنتجة له منذ أسابيع تأجيل المشروع إلى رمضان 2026، والمسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، مكون من 15 حلقة، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

أخر أعمال ياسر جلال

وكان أخر أعمال الفنان ياسر جلال هو مسلسل جودر 2، وتلعب البطولة النسائية أمامه الفنانة نور اللبنانية، بمشاركة كل من الفنانة ياسمين رئيس، أحمد فتحي، وليد فواز، وفاء عامر، أيتن عامر، سامية الطرابلسي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، محمد التاجي، جيهان الشماشرجي، أحمد ماهر، عايدة رياض، محمود البزاوي، فتوح أحمد، محمد علي رزق، إسلام حافظ، مجدي بدر، هنادي مهنا، تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

قصة مسلسل جودر 2

وتعتبر قصة مسلسل "جودر 2" مستوحاة من حكايات "ألف ليلة وليلة" الشهيرة، ويركز على قصة "جودر الصياد" ابن التاجر عمر، وما يواجهه من تحديات ومغامرات مع إخوته، وتعتبر شخصية جودر من الشخصيات المحورية في "ألف ليلة وليلة"، حيث تظهر في العديد من الليالي، تحديدًا من الليلة 608 إلى الليلة 633.