بإطلالة جريئة.. هيفاء وهبي تخطف أنظار جمهورها من أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة هيفاء وهبي قلوب وانظار متابعيها وجمهورها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

وظهرت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة جديدة جريئة أطلت بها في حفلها الأخير في دبي مرتدية فستانا لامعا قصيرا بفتحة عند الخصر، وارتدت من تحته بدلة كاملة من الدانتيل الأسود.

وتركت خصلات شعرها البني منسدله علي ظهرها ووضعت مكياج جذاب يبرز جمال ملامحها، وارتدت بعض الاكسسوارات المناسبة لـ إطلالتها.

أحدث أعمال هيفاء وهبي

ومن ناحية اخري، تنتظر هيفاء عرض فيلمها الجديد "ولاد المحظوظة"، الذي تقدم فيه دور فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتواجه سلسلة من المواقف. الفيلم من بطولة بيومي فؤاد، محمود الليثي، كريم عفيفي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، ومحمد الكيلاني، وهو من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

وايضا تستعد هيفاء لبدء تصوير أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "مملكة"، حيث تشارك في بطولته أمام النجم مصطفى شعبان. الفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج عبد الوهاب السيد، الذي يُجري حاليًا جلسات عمل مكثفة مع فريق العمل لوضع التفاصيل النهائية قبل انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال هيفاء وهبي

وكان آخر أعمال هيفاء وهبي هي أغنية "يا نحلة"، التي حققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور، توزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، ميكس وماسترينغ سليمان دميان، تصوير محمد يوسف.