بإطلالة لافتة.. ياسمين صبري تتألق بفستان أنيق بلا أكمام في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها بفستان أنيق بلا أكمام، وذلك خلال تواجدها حفل amfAR التي أقيمت على هامش مهرجان كان السينمائي 2025 بيومه العاشر.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وشاركت ياسمين صبري جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام مجموعه من الصور من حفل حفل amfAR.

إطلالة ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

وظهرت ياسمين صبري بفستان أنيق بلا أكمام باللون الوردي الفاتح ومطرز بكريستالات شفافة وبيضاء، ووضعت مكياج بسيط بألوان ناعمة تبرز جمالها، تاركة شعرها ينسدل.

أحدث أعمال ياسمين صبري

ومن ناحية اخري، يعرض لـ ياسمين صبري حاليا في دور السينما فيلم "المشروع X" ويعد أحد أضخم الإنتاجات السينمائية في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية.

تفاصيل فيلم "المشروع X"

تدور أحداث الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم المصريات الذي يجسده كريم عبد العزيز، والذي ينطلق في رحلة مشوّقة تمتد من قلب القاهرة إلى الفاتيكان وأعماق المحيطات، الفيلم من تأليف وإخراج بيتر ميمي، ويشاركه في كتابة السيناريو أحمد حسني، ويضم نخبة من أبرز النجوم: إياد نصار، ياسمين صبري، أحمد غزي، عصام السقا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، على رأسهم: ماجد الكدواني، كريم محمود عبد العزيز، وهنا الزاهد.

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.