بعد 6 سنوات.. عمرو سعد يعود بـ عملين للسينما

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان عمرو سعد حاله من النشاط الفني حيث يعود للسينما بعد غياب 6 سنوات بـ فليمي "تاج الملوك والغربان"، وذلك بعدما قدم فيلم حملة فرعون.

فيلم تاج الملوك

وتعاقد عمرو سعد مؤخرًا على فيلم كوميدي جديد بعنوان تاج الملوك، ومن المقرر بدء التحضير له خلال الأيام القليلة المقبلة، وترشيح النجوم المشاركين في البطولة، تمهيدًا لبدء التصوير.

فيلم الغربان

ويواصل عمرو سعد التحضير لفيلمه الجديد الغربان، الذي يعد واحدًا من أهم المشاريع السينمائية المنتظرة في 2025، نظرًا لاعتماده على ميزانية إنتاجية ضخمة.

أبطال فيلم الغربان

والفيلم من بطولة عمرو سعد، مي عمر، أسماء أبواليزيد، ماجد المصري، محمد علاء، أحمد بدير، محمود البزاوي، صفاء الطوخي، لبنى ونس، والراحل جميل برسوم، إنتاج سيف العريبي وشركة PCC للإنتاج الفني – تامر نصر، ومن إخراج ياسين حسن.

قصة فيلم الغربان

وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي تاريخي، يعود إلى عام 1942 أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، ويتناول معركة روميل وهزيمة ألمانيا وغيرها من الأحداث المهمة، ويضم نخبة من النجوم المصريين والألمان والروس والإنجليز، وهو ناطق باللغة العربية والإنجليزية والألمانية، وتمت ترجمته إلى 12 لغة، وسيتم تحديد الموعد النهائي لعرضه بعد انتهاء تصوير كافة مشاهده والانتهاء من عملية المونتاج.

آخر أعمال عمرو سعد

وكان اخر اعمال عمرو سعد مسلسل سيد الناس، وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية الشعبية، والعمل ضم في بطولته أحمد زاهر، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشري، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبدالله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبدالجواد، ومحمد غنيم، والمسلسل من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج صادق الصباح.

وايضا شارك في فيلم حملة فرعون، الذي عُرض في يونيو 2019، والفيلم شارك بجانب عمرو في بطولته، روبي، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سوزان نجم الدين، وقمر، والعمل من تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.