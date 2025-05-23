المطرب محمد رمضان ضيف برنامج سعد الصغير

القاهرة - محمد ابراهيم - سعد الصغير يستضيف المطرب محمد رمضان ويغنى لوردة في سعد مولعها نار

يستضيف اليوم الجمعة المطرب سعد الصغير، المطرب محمد رمضان، في برنامج سعد مولعها نار، على قناة الشمس الساعة العاشرة مساء، وقدم خلال الحلقة أغانى لوردة ورضا البحراوى، وتضمنت الحلقة فقرة طبية، كما تضمنت الحلقة حالة إنسانية.

وقال مؤخرا سعد الصغير الحمد لله البرنامج مستمر لكل حبايبى وأصدقائى والهدف الرئيس منه تقديم المساعدات للناس الغلابة من خلال القائمين على البرنامج، وده اللى باقى للواحد في حياته، مضيفا أنه يسافر في كل محافظات مصر من أجل تقديم تلك المساعدات.

ويعيش الفنان سعد الصغير خلال الفترة الحالية حالة من النشاط الفني، حيث يتعاون مع الملحن إسلام السقا في أغنية جديدة، من كلمات وليد رياض، وتوزيع موسيقي لكل من عمار مصطفى وكريم الحلواني، ومن المقرر طرح الأغنية خلال الايام المقبلة، بعد الانتهاء من تصويرها على طريقة الفيديو كليب، تحت إشراف المخرج أحمد البنا.

كما يستعد الفنان سعد الصغير لتحضير فيلم جديد وسوف يعلن عنه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى إحيائه عدد من الحفلات داخل وخارج مصر.