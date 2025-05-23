"صوت وصورة".. أم كلثوم تعود إلى مسرح قصر النيل بعد غياب نصف قرن

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد النجاح الكبير الذي حققه في موسم الرياض، يستعد العرض المسرحي الموسيقي "صوت وصورة" لتقديم أولى لياليه في القاهرة، حيث يُعرض يوم الخميس 29 مايو على خشبة المسرح الأيقوني في سينما قصر النيل، وسط تجهيزات ضخمة تهدف لتحويل المسرح إلى "آلة زمن" تنقل الجمهور إلى العصر الذهبي للطرب العربي.

مروة ناجي تقدم مسيرة “كوكب الشرق” في عرض حي

ويُجسد العرض سيرة ومسيرة "كوكب الشرق" أم كلثوم، من خلال أداء حي للفنانة مروة ناجي، التي تقدم باقة من أغنياتها الخالدة، في توليفة تجمع الغناء القوي بالسرد الدرامي والمؤثرات البصرية، لإحياء روح الست على المسرح مجددًا.

وقالت مروة ناجي إن "العرض ليس مجرد تكريم لأيقونة الغناء العربي، بل هو تجربة موسيقية بصرية تمزج بين الصوت والحكاية والدهشة، وتُحاكي تفاصيل رحلتها الفنية"، مضيفة أن الجمهور سيشاهد أداءً غير مسبوق يستدعي عبق الماضي ويُعيد رسم ملامح الزمن الجميل.

ومن أبرز مفاجآت العرض أن "أم كلثوم" ستقدم في هذه الليلة أغنية جديدة تم تلحينها خصيصًا للعرض، لتُشدو بها لأول مرة على نفس خشبة المسرح الذي غنّت عليه آخر مرة عام 1973، وهو مسرح قصر النيل العريق.

تفاصيل العرض

العرض من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى عبد السلام، ويشارك مروة ناجي في تقديمه مجموعة من الفنانين.

الجدير بالذكر إن "صوت وصورة" نال إشادات نقدية وجماهيرية واسعة خلال عرضه في السعودية، ليحط رحاله أخيرًا في قلب العاصمة المصرية، في ليلة ينتظرها عشاق الطرب الكلاسيكي بكل شغف.