نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحارس" يعيد هاني سلامة للسينما بعد غياب 14 عام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد ابتعاده عن الشاشة الكبيرة لسنوات، يستعد الفنان هاني سلامة للعودة إلى السينما من جديد في عام 2025 من خلال فيلمه الجديد "الحارس"، وذلك بعد مرور 14 عامًا على آخر أعماله السينمائية "واحد صحيح"، الذي حقق حينها إيرادات قاربت الـ 5 ملايين جنيه، قبل أن يتفرغ لتقديم عدد من الأعمال الدرامية التلفزيونية.

تفاصيل فيلم "الحارس" لـ هاني سلامة

ينتمي الفيلم إلى نوعية الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يقدم هاني سلامة دور أستاذ جامعي يقتحم عالم "الدارك ويب" في إطار من الأحداث المثيرة. ويشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم مرام علي، أحمد الرافعى، محمود ياسين جونيور، محمد مهران، ميرهان حسين، باسم مغنية، وهبة عبدالعزيز. الفيلم من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج ياسر سامي

هاني سلامة

تفاصيل فيلم "واحد صحيح" لـ هاني سلامة

تدور أحداث فيلم "واحد صحيح" حول شخصية عبد الله، الذي يجد نفسه محاطًا بعدة نساء يسعين للارتباط به، بينما تحاول والدته إقناعه بالزواج بمساعدة صديقه وشريكه فادي. في الوقت ذاته، يعيش عبد الله علاقة غير شرعية مع سيدة الأعمال فريدة، وتطارده المذيعة مريم برغبة في الزواج، بينما تحاول صديقته السابقة نادين العودة إليه بعد انفصالها عن زوجها، إلا أن قلبه متعلق بأميرة، التي يكن لها الحب الحقيقي.

الفيلم من بطولة هاني سلامة، ويشاركه البطولة رانيا يوسف، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، بسمة، ونخبة من النجوم، وهو من تأليف تامر حبيب وإخراج هادي الباجوري.

هاني سلامة

هاني سلامة ينتظر مسلسل "أمير العوامري"

هاني سلامة ينتظر عرض مسلسله الجديد "أمير العوامري" بعد تأجيلات متكررة. تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، ويتكون من 30 حلقة. يجسد هاني سلامة شخصية رجل أعمال يُدعى أمير، بينما تلعب سوسن بدر دور والدته.

المسلسل يشارك فيه إلى جانب هاني سلامة وسوسن بدر، كل من ميرهان حسين، خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محي الدين، هاجر الشرنوبي، سلوى خطاب، ومي سليم. من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

هاني سلامة

آخر أعمال الفنان هاني سلامة

نافس هاني سلامة في موسم رمضان 2022 من خلال مسلسل "ملف سري"، الذي كتبته محمود حجاج وأخرجه حسن البلاسي. شارك في العمل نخبة من الفنانين منهم عائشة بن أحمد، ماجد المصري، إدوارد، محمد محمود عبدالعزيز، محسن محي الدين، نضال الشافعي، مادلين طبر، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، وصبا الرافعي.

وفي تصريحات تلفزيونية سابقة، أعرب هاني سلامة عن رأيه في المنافسة خلال رمضان وتريندات مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن المنافسة بين الأعمال الفنية سواء في رمضان أو في غيره تصب في مصلحة الجمهور، وأن تنوع الأعمال يُعد أمرًا إيجابيًا.