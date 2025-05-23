تامر حسني يواكب العصر ويقدم ألوانًا موسيقية جديدة (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة - يحافظ نجم الجيل تامر حسني دائمًا على مواكبة العصر وتطوير فنه ويحرص دومًا على تقديم ألوان موسيقية جديدة ويدعم المواهب الشابة بإستمرار منذ ظهوره الأول.

اتجه الفنان تامر حسني مؤخرًا إلى دعم المواهب الشابة من خلال ثلاث دويتوهات متنوعة، منح فيها شركاءه الجدد فرصة حقيقية للظهور والتألق.

تامر حسني

تامر حسني ورضا البحراوي

أحدث هذه التعاونات تمثّل في أغنية "المقص"، التي قدّمها برفقة المطرب الشعبي رضا البحراوي، ضمن أحداث فيلمه الجديد "ريستارت"، المقرر طرحه في دور السينما يوم 29 مايو الجاري. الأغنية، التي تنتمي إلى اللون الشعبي النابض بالحيوية، لاقت رواجًا كبيرًا منذ صدورها، مؤكدة مرة أخرى حرص تامر على احتضان الأصوات الصاعدة من قلب الشارع والمشهد الفني الشعبي.

تامر حسني والشامي

انتهى النجم تامر حسني مؤخرًا من تصوير فيديو كليب جديد يجمعه لأول مرة مع المطرب السوري الشامي، في تعاون فني فريد تم تصويره في لبنان، وسط أجواء مفعمة بالحيوية والطاقة. وتتميز الأغنية الجديدة بمزج اللهجتين المصرية والسورية، في خطوة تعكس انفتاح تامر على التنوع الثقافي والموسيقي داخل العالم العربي.

تامر حسني وكزبرة

وفي مفاجأة أخرى لجمهوره، يستعد تامر لطرح دويتو غنائي يجمعه بنجم المهرجانات الشاب كزبرة، يحمل عنوان "قلوده". وقد شارك تامر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو من كواليس التحضير، ظهر فيه بأجواء مرحة مع كزبرة، ما أثار تفاعلًا واسعًا من المتابعين عبر مواقع التواصل.

لم تكن هذه التعاونات المتعددة محض صدفة، بل جاءت نتيجة إيمان تامر حسني العميق بضرورة دعم المواهب الشابة ومنحهم فرص الظهور. فهو لا يقتصر على مشاركتهم الغناء فحسب، بل يمد لهم يد العون في حفلاته وفي المشاريع التي يساهم فيها ككاتب أو ملحن أو منتج. بهذه الخطوات، يؤكد تامر أن نجاحه الشخصي لا يأتي على حساب الآخرين، بل يمثل جسر عبور يُمكّنهم من الوصول إلى الجمهور.



"ريستارت".. فيلم جديد لـ تامر حسني

يدخل تامر حسني موسم عيد الأضحى بفيلم "ريستارت" الذي تشاركه به هنا الزاهد، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.



طبيعة شخصية تامر حسني وهنا الزاهد

ويظهر تامر حسني بشخصية مهندس يتزوج من فتاة شعبية "هنا الزاهد" الذي تلجأ إلى السوشيال ميديا وهوسها بحثا عن التريند وهو الأمر الذي يضعهم معًا في عدة مواقف كوميدية ساخرة.