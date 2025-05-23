شاهد.. هشام اسماعيل ينضم لمسلسل الكوتش

القاهرة - محمد ابراهيم - أنضم الفنان هشام اسماعيل، لأبطال مسلسل "الكوتش" مع رانيا التومي وطاهر ابو ليله.

وأعلنت شركة نهاوند للانتاج الفني والمخرج أحمد صالح الكيلاني، عن إنضمام الفنان هشام اسماعيل، لمسلسل "الكوتش "ونشر صوره مؤقته للاعلان عن انضمامه لمسلسل الكوتش يلعب هشام دور البطولة ويعد هذا اول تعاون مع المخرج وشركة نهاوند للانتاج الفني.

وتدور قصة مسلسل "الكوتش" في إطار كوميدي اجتماعي وهو فئة ال 10 حلقات من إخراج أحمد صالح الكيلاني وإنتاج شركة نهاوند للانتاج الفني.



ويذكر أن أبدع هشام اسماعيل في مسلسل "الكبير أوي" بدور فزاع واستمر على مدار ثمانية اجزاء مع أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف.