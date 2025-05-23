نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. ليلة طربية لمواهب الأوبرا بدمنهور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

ضمن أنشطة وزارة الثقافة تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام حفلًا للواعدين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور بإشراف فنى للدكتورة هدى حسنى وذلك فى الثامنة مساء غد السبت ٢٤ مايو على مسرح أوبرا دمنهور.

برنامج كورال ذوى القدرات الخاصة

يتضمن البرنامج مجموعة من الأعمال الغنائية العربية الشهيرة لفصل كورال ذوى القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرفت همام منها " إحكى يا شهرزاد، حديث الصباح والمساء، زى الهوا، دوارين، ع اللى جرى، إن راح منك يا عين، عاوز أروح، إتفضل قهوة، عندى بغبغان، فى هويد الليل، لكل عاشق وطن، أمسك في حلمك، ألو ألو، لسه هتحلي، أداء مريم طارق، هند انور، عمرو أحمد، جاسمين طارق، جنة يوسف، محمد عبد الغني، آيه سعيد، معز على، سالى، آمنة محمد، عمرو أحمد، شوكت إبراهيم، أحمد الفوال ورقية أحمد.

كما يشارك فصل الغناء العربى بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسنى نخبة من مؤلفات الموسيقى العربية منها من غير ليه، أنا هنا يا أبن الحلال، وبقابل ناس، إن كنت ناسى افكرك، لولا الملامة، يا حلاوة الدنيا، كل ده كان ليه، جادك الغيث، لسه فاكر، ليه يا قلبى ليه، حلوين من يومنا والله، عيناك ليالى صيفية، منوعات علي مقام الكرد لسيد درويش، أداء أسماء خميس، محمد طه، سارة العبادى، نور محمد، أحمد مرسى، عبير الشهاوى، مروة إبراهيم، نانسى وديع، أمير فيصل وروان محمد.

مركز تنمية المواهب

جدير بالذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الإرتقاء بالذوق الفني وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسامًا لتعليم البيانو، الباليه، الغناء العربى، الفيولينة، العود،الجيتار، كورال الاطفال، فصول الرسم،الايقاع ، وغيرها إلى جانب فصول لذوى القدرات الخاصة وإعتاد إقامة حفلات للدارسين فى نهاية كل دورة دراسية وذلك تشجيعًا لهم على التميز وتقديرًا لجهدهم خلال الفصل الدراسي.