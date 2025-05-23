نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا أمسية سيمفونية ساحرة بالأوبرا.. بمشاركة أميرة أبوزهرة وبابلو بارجان في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في إطار حرص وزارة الثقافة على دعم الفنون الجادة وتقديم تجارب موسيقية فريدة للجمهور، تحتضن دار الأوبرا المصرية واحدة من أبرز حفلات الموسم، حيث يلتقي عشاق الموسيقى الكلاسيكية مع أوركسترا القاهرة السيمفوني في أمسية استثنائية بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي، وبمشاركة مميزة لعازفة الفيولا العالمية أميرة أبو زهرة، وعازف الكلارينيت الإسباني بابلو بارجان.

موعد الحفل ومكانه

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، هذا الحفل الفريد في التاسعة مساء يوم السبت الموافق 24 مايو، على المسرح الكبير، وذلك ضمن فعاليات وزارة الثقافة التي تسعى لتعزيز الحراك الفني الراقي في مصر.

برنامج الحفل

يأتي الحفل ضمن سلسلة "روائع القرن العشرين"، ويضم مجموعة من الأعمال الموسيقية الكلاسيكية التي أبدعها كبار المؤلفين العالميين، ومن أبرزها:

• كونشيرتو الكلارينيت والفيولا والأوركسترا من تأليف بروخ

• السيمفونية الأولى للمؤلف الفرنسي هنري دوتيو

• "مشاهد مصرية"، وهي مقطوعات موسيقية من تأليف قائد الحفل أحمد الصعيدي، تُعزف للمرة الأولى في مصر

هذه التوليفة الفنية تمنح الجمهور فرصة نادرة للتعرف على أنماط موسيقية متنوعة تحمل بصمات من الشرق والغرب، وتجمع بين التأمل، العمق، والابتكار.

أميرة أبو زهرة وبابلو بارجان على المسرح الكبير

تُضفي مشاركة عازفة الفيولا المصرية العالمية أميرة أبو زهرة بُعدًا خاصًا على الأمسية، إذ تُعد من أبرز الموسيقيات اللاتي قدّمن أعمالًا بارزة على مسارح عالمية مرموقة، وتحظى بإشادة واسعة من النقاد والجمهور.

كما يشارك عازف الكلارينيت الإسباني بابلو بارجان، المعروف بتقنيته الرفيعة وأدائه المفعم بالحيوية، ليشكل مع أبو زهرة ثنائيًا استثنائيًا يضفي على الحفل طابعًا دوليًا راقيًا.

الصعيدي يجدد مسيرة السيمفوني برؤية معاصرة

المايسترو أحمد الصعيدي لا يقتصر دوره في هذه الأمسية على القيادة فقط، بل يقدم أيضًا رؤيته الموسيقية الخاصة من خلال مؤلفاته التي تجمع بين الأصالة المصرية وروح العصر، ومنها "مشاهد مصرية" التي تُعرض لأول مرة أمام الجمهور، مما يعكس حرصه على التجديد والإسهام في إثراء الريبرتوار السيمفوني المصري.

أوركسترا القاهرة السيمفوني: رافد فني للثقافة الجادة

يواصل أوركسترا القاهرة السيمفوني تطوير برنامجه الفني من خلال تقديم حفلات نوعية تندرج ضمن عدة سلاسل موسيقية، منها:

• روائع القرن العشرين

• الموسيقى الغنائية

• أعظم السيمفونيات

• الكونشيرتو العظيم

كما يولي اهتمامًا خاصًا بعرض المؤلفات المصرية التي تنتمي للقالب الكلاسيكي، بهدف تسليط الضوء على الإبداع المحلي وتعريف الجمهور بأحد أهم ألوان الفنون الرفيعة.