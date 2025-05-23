تأجيل عرض "الجواهرجي" لـ هنيدي إلى أكتوبر المقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -

قررت الشركة المنتجة لفيلم "الجواهرجي" تأجيل عرضه السينمائي إلى شهر أكتوبر المقبل، بعد أن كان مقررًا عرضه خلال موسم عيد الأضحى.

يأتي هذا القرار بسبب الزخم الكبير في موسم عيد الأضحى السينمائي، الذي يشهد طرح أكثر من سبعة أفلام في نفس الفترة، مما دفع الجهات المنتجة إلى تأجيل الفيلم لاستغلال موسم خريف أفضل.

سبب التأجيل والزخم السينمائي في موسم العيد

أوضح مصدر مطلع من داخل فريق العمل أن الفيلم كان من المقرر طرحه في السينمات خلال موسم عيد الأضحى المقبل، لكن كثرة الأفلام المنافسة دفعتهم إلى تأجيل العرض إلى نهاية شهر يونيو في البداية، ثم إلى شهر أكتوبر المقبل، بهدف ضمان وصول الفيلم إلى الجمهور بشكل أفضل دون تداخل مع أفلام أخرى كثيرة.

تفاصيل الفيلم وقصة العمل

يقدم الفنان محمد هنيدي خلال الفيلم شخصية "جواهرجي" يتعامل مع رجال أعمال وسيدات المجتمع الراقي، الأمر الذي يؤدي إلى خلافات مع زوجته التي تجسد دورها الفنانة منى زكي.

تدور أحداث الفيلم حول هذه العلاقات المتشابكة والصراعات الاجتماعية التي تواجههما، مما يعكس دراما معاصرة تجذب الجمهور.

نجوم الفيلم وفريق العمل

الفيلم من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته إلى جانب هنيدي ومنى زكي، كل من تارا عماد، وأحمد صلاح السعدني، ولبلبة. استغرق تصوير الفيلم أكثر من عامين بسبب انشغالات أبطاله الرئيسيين بأعمال فنية أخرى، ما تسبب في توقفات متكررة في التصوير.

عودة التعاون بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد 26 عامًا

يمثل فيلم "الجواهرجي" التعاون الثاني بين النجمين محمد هنيدي ومنى زكي بعد أن جمعهما فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" قبل 26 عامًا، وهو الفيلم الذي كان نقطة انطلاق قوية لمسيرتهما الفنية.

وأعلنت الجهة المنتجة عن نيتها تقديم جزء ثاني من هذا الفيلم الشهير في المستقبل القريب، ما يثير حماس الجمهور ومتابعي النجمين.