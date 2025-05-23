هالة صدقي تحتفل بحرية المخرج عمر زهران وتؤكد ثقتها بنزاهته وسط استمرار نظر القضية

القاهرة - محمد ابراهيم -

عبّرت الفنانة هالة صدقي عن فرحتها الغامرة وخالص مشاعرها بمناسبة خروج المخرج عمر زهران من محبسه بعد قضائه نصف مدة العقوبة في القضية الشهيرة بـ«سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي».

تأتي هذه الفرحة وسط استمرار القضية أمام محكمة النقض، وسط تأكيدات من صدقي على نزاهة عمر زهران وثقتها به، في موقف يعكس عمق الصداقة وصدق المشاعر.

فرحة صادقة وتعبير عن مشاعر عميقة

نشرت هالة صدقي عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورة تجمعها بالمخرج عمر زهران، معلقة عليها بكلمات مؤثرة: "مبروك لصديقي وعزيزي عمر زهران، ألف حمد الله على السلامة، النهارده أول يوم هعرف أنام."

وأضافت بفرح كبير: "افتح شبابيك للفرحة، لكل اللي بيحبوك، ولكل اللي زعلوا علشانك، ولكل اللي واثقين من أخلاقك ونزاهتك."

المواقف الحقيقية تظهر في أوقات المحن

لم تقتصر كلمات هالة صدقي على الفرح، بل تطرقت إلى الدروس التي خرج بها عمر من محنته، مشيرة إلى أن هذه الأزمة كانت بمثابة اختبار للكثيرين، حيث قالت:

"محنته كانت فرصة لكشف الوجوه الحقيقية من حوله. انتصرت بحب الناس، وعدم تصديقهم لأي تفاهات لتشويه سمعتك."

وتابعت: "فرصة تعرف مين الصديق ومين الحقير، ومين الوفي ومين اللي بيدّعي."

وختمت بتأكيدها على أن حق عمر زهران سيعود إليه، متمنية أن يسمع الجميع تهانيها به: "صدقني حقك لسه هيرجع، وأتمنى الدنيا كلها تقولك مبروك."

ذكرى خاصة تحملها الصورة المنشورة

أشارت الفنانة إلى أن الصورة التي نشرتها ليست مجرد صورة عادية، بل تحمل ذكرى خاصة تعكس علاقات صداقة وطيدة: "ممكن تكون مش فاكر الصورة دي، كان فيها معانا ناس، بس اتقصوا من حياتنا، وخسروا أوفى أصدقاء، وكسبنا صدقنا."

الإفراج الشرطي والقضية مستمرة أمام محكمة النقض

غادر المخرج عمر زهران قسم شرطة الدقي يوم الخميس بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية للإفراج الشرطي، في قضية سرقة مجوهرات شاليمار شربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

رغم الإفراج، لا تزال القضية منظورة أمام محكمة النقض، التي قررت حجز الطعن المقدم من هيئة دفاع زهران للنطق بالحكم في جلسة 18 يونيو المقبل.

ويستند الطعن إلى ما وصفه الدفاع بـ"قصور في الحكم الابتدائي وخلل في التسبيب وتطبيق القانون".