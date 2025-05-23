"إيوان يضرب من جديد: بعد نجاح "شطبنا"… عودة ناعمة بقوة صاخبة!"

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أحمد جودة - القاهرة -



بعد نجاح مدوٍ لأغنيته "شطبنا"، يستعد الفنان إيوان للعودة مجددًا إلى الساحة الفنية، لكن هذه المرة بخطوة أكثر جرأة وأعمق تأثيرًا.

لم تكن "شطبنا" مجرد أغنية عابرة في مشواره، بل شكلت محطة فارقة أعادت اسمه بقوة إلى التداول بين الجمهور وعلى قوائم التريند، وأكدت أن الغياب لم يكن نسيانًا، بل تخطيطًا.

إيوان، الفنان الذي عرف كيف يختار لحظته، يعود الآن بعمل جديد يحمل ملامح مختلفة وجرأة محسوبة، يثبت من خلالها أنه ليس فقط حاضرًا، بل قائدًا لمسار جديد في المشهد الفني.

العمل القادم، الذي لا تزال تفاصيله قيد الكتمان، يوصف من قبل المقربين بأنه "مفاجأة من العيار الثقيل"، يجمع بين النضج الفني والتجديد البصري، ويهدف للوصول إلى قلوب الجمهور من أوسع أبوابها، الشاشة.

الجمهور الذي لم يتوقف عن ترديد كلمات "شطبنا"، ينتظر الآن ما يخبئه إيوان، بعدما أثبت أنه لا يعود إلا ومعه ما يدهش ويستحق التقدير.

هو لا يبحث عن إثبات وجود، بل يكتب فصلًا جديدًا في مسيرته الفنية. فصلٌ عنوانه: "الصمت أحيانًا أقوى من الضجيج... لكن حين نتكلم، نترك الأثر".