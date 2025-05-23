رامي صبري يخطف الأنظار بإطلالة صيفية أنيقة على ظهر يخت فاخر

القاهرة - محمد ابراهيم -

خطف النجم رامي صبري الأنظار في أحدث ظهور له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، حيث شارك جمهوره مجموعة صور من على متن يخت فاخر، بإطلالة صيفية مميزة نالت إعجاب متابعيه.

وظهر صبري مرتديًا تيشيرت أبيض بسيط وبنطلون داكن، في إطلالة جمعت بين الأناقة والعفوية، وسط أجواء طبيعية خلابة ضمت مياهًا صافية وجبالًا شامخة شكلت خلفية ساحرة للمشهد.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا من متابعيه، الذين أثنوا على بساطته وثقته بنفسه، مؤكدين أن حضوره القوي لا يحتاج إلى تكلف أو استعراض. كما اعتبر البعض أن هذه الإطلالة تعكس حالة من الهدوء والنضج الفني التي يعيشها رامي في الفترة الأخيرة.

يذكر أن رامي صبري يواصل تحضيراته لأعمال فنية جديدة من المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب جمهوره لمعرفة تفاصيل ما يحضّره من مفاجآت موسيقية.