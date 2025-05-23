قصور الثقافة بسوهاج تناقش"دور المرأة في الحفاظ على صناعة النسيج" في لقاء حواري

القاهرة - محمد ابراهيم -

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، لقاء حواريا بعنوان "دور المرأة في الحفاظ على صناعة النسيج اليدوي"، بمؤسسة الفراعنة لتنمية وتطوير النسيج، بمحافظة سوهاج، ضمن برامج وزارة الثقافة.

دور المرأة في الحفاظ على صناعة النسيج اليدوي

أقيم اللقاء بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، ونفذه قصر ثقافة الكوثر، وافتتحت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاها كلمة سهام رشاد، مدير القصر أكدت فيها على دور الثقافة في نشر الوعي، وتعزيز دور المرأة في القرية باعتبارها عنصرا أساسيا في تحقيق النهضة التنموية، مشيرة إلى دورها المحوري في صون التراث، وخاصة في مجال النسيج اليدوي، وذلك في إطار دعم أهداف التنمية المستدامة.

من ناحيتها، أشارت أماني عبد الناصر، المدير التنفيذي لمؤسسة الحرف التراثية والنسيج اليدوي، إلى أن المرأة تعد ركيزة أساسية في الحفاظ على صناعة النسيج تلك الحرفة العريقة التي ارتبطت بتاريخ الشعوب وثقافتها على مر العصور.

وأضافت أن المرأة نجحت في صون هذا الفن، ونقله عبر الأجيال، و الترويج له كجزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية، فنجد أنها هي الحافظة الأولى لأسرار النول وألوان الخيوط وتفاصيل النقوش، وتعلمت تلك المهارات من الأجيال السابقة لتنقلها للأجيال القادمة، في دورة حياتية تحمل في طياتها رسالة ثقافية لا تقدر بثمن، عبرت من خلالها عن تراثها وهويتها، وزينت بها البيوت، والمناسبات بما يعكس خصوصية المجتمع وتاريخه.

سبل تطوير المنتجات اليدوية

واختتمت حديثها بتقديم عدد من النصائح حول سبل تطوير المنتجات اليدوية، مؤكدة على أهمية التركيز على التفاصيل الدقيقة والتشطيب النهائي لرفع القيمة التسويقية للمنتج، وسط تفاعل إيجابي من المشاركات.

وقد شهد اللقاء المنفذ ضمن أنشطة إقليم وسط الصعيد الثقافي، بإشراف جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم، وفرع ثقافة سوهاج، بإشراف أحمد فتحي، ورشة فنية للأطفال تضمنت تصميم لوحات ذات طابع وطني تدريب ماريان رضا.

