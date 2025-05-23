محمد عبد الحافظ.. فارس الدراما يحتفل بعيد ميلاده ويواصل التوهج بثبات الكبار



القاهرة - محمد ابراهيم -

في زمن يتسابق فيه البعض نحو الأضواء، يظل الفنان محمد عبد الحافظ مثالًا للفنان الحقيقي الذي يسير بخطى واثقة، لا يلهث خلف الشهرة، بل تصفق له القلوب قبل الأيادي، ويكسب احترام الجمهور بموهبته الخالصة وأدائه النابع من مدرسة الإحساس العميق.

وفي احتفاله بعيد ميلاده، لا يُعدّ اليوم مجرد محطة زمنية في عمر فنان، بل هو شهادة ميلاد جديدة لمسيرة نضجت ونمت حتى أصبحت ركنًا راسخًا من أركان الدراما المصرية.

وجه لا يُنسى، وصوت يحمل عبق الزمن الجميل

منذ إطلالاته الأولى، كان واضحًا أن محمد عبد الحافظ ليس فنانًا عاديًا، بل صاحب مدرسة فنية خاصة تحمل بصمات الإتقان والحضور، ورغم كونه ابن اسماعيل عبد الحافظ ، إلا أنه آثر أن يعتمد على موهبته وحدها، فرفض اختصار الطريق، وفضّل أن يخوض معارك إثبات الذات على أرض الموهبة، لا النسب.

تميز في أدوار ابن البلد، والضابط، والصعيدي، وحتى في أصعب الشخصيات النفسية، لم يخذل الكاميرا، بل كان يُتقن التفاصيل الصغيرة قبل الكبيرة، ويُجسد الشخصية كمن عاش عمرًا داخلها.

رصيده الحقيقي: حب الناس واحترام المهنة

ما يميز محمد عبد الحافظ ليس عدد الأعمال، بل قيمة كل عمل يضع فيه اسمه، فهو من القلائل الذين لا يركضون خلف البطولات المطلقة، بل يبحث عن البطولة في قوة الدور، وعمق التأثير. لذلك لا عجب أن تراه حاضرًا في ذاكرة الجمهور، حتى ولو كان ظهوره في مشهد واحد، لأنه يعرف كيف يترك الأثر.

وقد شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في عيد ميلاده حالة من التفاعل الإيجابي النادرة، حيث امتلأت الصفحات بعبارات التقدير والاحتفاء، من زملائه وصنّاع الفن، مرورًا بالجمهور الذي لمس فيه الفنان الحقيقي الذي لم يتلوث بأضواء زائفة أو صراعات شهرة.

خط مستمر من النجاح دون صخب

تنوّعت محطاته وبقي المستوى واحدًا: رفيع، راقٍ، ومشغول بإتقان. ومؤخرًا، أبدع في تقديم شخصيات معقدة تتطلب فهمًا نفسيًا وثقافيًا، فأثبت أنه ليس مجرد ممثل، بل قارئ عميق للنصوص، ومهندس في بناء الشخصية.

في عيد ميلاده.. محمد عبد الحافظ لا يحتفل بعامه الجديد فقط، بل يحتفل برصيد من الحب والتقدير، وجمهور لا يرى فيه نجمًا عابرًا، بل واحدًا من علامات الدراما المصرية الأصيلة.