نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب... سمية الألفي تتصدر تريند جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سمية الألفي تخطف الأنظار في "كان" وتعلن مفاجأة العمر: "أنا حامل!"



في أول ظهور لها على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، تصدرت الفنانة سمية الألفي تريند محرك البحث "جوجل"، ليس فقط بإطلالتها اللافتة، بل بإعلانها المفاجئ عن خبر حملها الأول.

ووصفت سمية الألفي مشاركتها في المهرجان بأنها "تجربة مذهلة لا تُنسى"، مشيدة بالأجواء الفنية الراقية وبالأفلام المشاركة، وعلى رأسها فيلم "The Phoenician Scheme" للمخرج العالمي ويس أندرسون، والذي قالت إنه أسر انتباهها بطرحه المختلف.

إطلالة سمية لم تمر مرور الكرام، حيث وجّهت تحية خاصة لفريق العمل الذي ساهم في تألقها، من بينهم خبيرا المكياج باتريك ومارسيل، والمصمم حسن إدريس الذي صمّم لها فستانًا أنيقًا خطف الأضواء.

لكن الحدث الأكبر كان عندما فاجأت الحضور والصحافة بإعلان حملها، مؤكدة أنها في الشهر الثالث، وأنها لا تعرف بعد جنس الجنين، لكنها عبّرت عن أمنيتها بأن تكون فتاة، قائلة: "أتمنى أن تكون فتاة، ولكنني سأكون سعيدة أيضًا إن كان صبيًا".

كما كشفت عن الأسماء التي اختارتها للطفل المنتظر، موضحة أنها ستسميه "ألفي" إذا كان صبيًا، تيمّنًا باسم والدها، أما إذا كانت فتاة فستُطلق عليها اسم "مُهى" على اسم والدتها.

وتحدثت سمية بصراحة عن تجربتها مع الحمل، مشيرة إلى أنها مرحلة مُتعبة لكنها مُفعمة بالمشاعر، ووجهت تحية لكل الأمهات في العالم، قائلة: "نحتاج للنوم كثيرًا، ونشعر بالجوع طوال الوقت، وندخل الحمام كثيرًا.. إنها تجربة مرهقة بكل المقاييس".

وفي ختام حديثها، أعلنت سمية أنها تعتزم الحصول على استراحة بعد نهاية المهرجان قائلة: "بعد كان.. نقطة نهائية، سأأخذ استراحة لأهتم بحملي وصحتي".