نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منذر رياحنة يبعث التاريخ من جديد بشخصية "يوسف بن تاشفين" في "سيوف العرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك النجم منذر رياحنة جمهوره بمجموعة صور جديدة من كواليس تصوير المسلسل التاريخي المنتظر سيوف العرب، والذي يُعرض قريبًا على منصة "شاهد" وقنوات MBC وتلفزيون قطر.

وحرص رياحنة على الترويج للعمل من خلال تسليط الضوء على الشخصية التي يجسدها، وهي شخصية القائد التاريخي يوسف بن تاشفين، حيث كتب: "من يقرأ التاريخ، يقرأ المستقبل... وأعظم خصال التاريخ أنه يكشف الواقع، بل ويتنبأ به..."، مشوقًا الجمهور للمسلسل الذي يعيد إحياء واحدة من أبرز الشخصيات الإسلامية في التاريخ.

يُذكر أن سيوف العرب من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام، وإخراج سامر جبر، وتأليف محمد البطوش، ويشارك في بطولته إلى جانب منذر رياحنة، النجمان سلوم حداد وجمال سليمان.