نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه لـ MBC تنفيذًا لحكم قضائي ويعلّق: “رقبتنا سدادة” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الفنان محمد رمضان عن تنفيذ حكم قضائي صادر ضده، يقضي بسداد مبلغ 36 مليون جنيه لصالح مجموعة MBC، بالإضافة إلى 9 ملايين جنيه كرسوم قضائية.

منشور محمد رمضان

حيث شارك جمهوره، منشورًا قال فيه: "تم تنفيذ حكم القضاء المصري النهاردة بسدادي ٢٦ مليون إلى ام بي سي .. و ٩ مليون جنيه رسوم قضائية".

وتابع: "السؤال هنا يا سادة ليه مفيش خبر واحد نزل في المواقع العامة والخاصة والحكومية ؟! .. هل لان ده خبر إيجابي بيوضح ان محمد رمضان اخد من ام بي سي ١٣ مليون رجعهم عن طريق القضاء ٣٦ مليون وألتزم بالتنفيذ ؟!".



وأضاف: "ملحوظة ام بي سي لم تطالبني ابدأ بالسداد من قبل أنا اتفاجئت بالحكم والحمد لله اتنفذ و رقبتنا سدادة".

محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه لـ MBC تنفيذًا لحكم قضائي ويعلّق: “رقبتنا سدادة”

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، ينتظر محمد رمضان عرض فيلمه الجديد "أسد" المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة، تدور أحداثه في إطار تاريخي حول شخص علي بن محمد الفارسي قائد ثورة العبيد التي قادها ضد الحكم العباسي، ويضم نخبة من النجوم منهم محمد رمضان، ورزان جمال، وماجد الكدواني، وركين سعد، ومحمود السراج، وأحمد عبدالحميد، وإسلام مبارك، وأحمد خالد صالح، والفيلم من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

آخر أعمال محمد رمضان

وكان اخر اعمال محمد رمضان هي أغنيته "البابا رجع" الذي طرحها مؤخرا عبر منصة “يوتيوب”، وجميع منصات التواصل الاجتماعي، وايضا برنامج المسابقات "مدفع رمضان" الذي قدمه طوال أيام شهر رمضان الماضي، فيما كان آخر أعماله السينمائية فيلم "ع الزيرو"، وضم نخبة من النجوم منهم نيللي كريم، وجومانا مراد، وشريف الدسوقي، ومنذر مهران، ومحمد لطفي، وخالد الصاوي، والفيلم من تاليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج محمد جمال العدل، ودارات احداثه حول حمزة التي تمنعه ظروفه المادية من علاج ابنه المريض، لكنه يتحول إلى واحد من أغنى الأغنياء عندما يعمل في تجارة الأعضاء البشرية.