بسمة وهبة تدافع عن أحمد السقا: "ماينفعش الناس تصدق إنه بيضربك ومابيصرفش على أولاده"

القاهرة - محمد ابراهيم - السقا في حديث صريح: مها اتغيرت ومبقتش زي ما كنت أعرفها

أعربت الإعلامية بسمة وهبة عن حزنها الشديد من الحملة التي تعرض لها الفنان أحمد السقا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تداول أنباء حول انفصاله عن زوجته مها الصغير.

وأكدت وهبة، خلال تقديمها برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أنها ليست منحازة لطرف ضد الآخر، لكنها شعرت بواجبها في الدفاع عن أحمد السقا بعدما تحدث معها بشكل مباشر، موضحة: «أنا بقول لمها الصغير، إنتِ مش عدوة ليا، إنتِ بنت الغالي محمد الصغير، لكن كمان ماينفعش الناس تصدّق إن أحمد بيضربك، أو مش بيصرف على أولاده وبيته».

السقا في حديث صريح: مها اتغيرت ومبقتش زي ما كنت أعرفها



كشفت بسمة وهبة أن أحمد السقا تحدث معها بصراحة وأقسم لها بالله أنه لم يمد يده على زوجته مها الصغير في أي وقت، ولم يهنها بكلمة، بل على العكس، أكد أن التغيرات التي طرأت على مها كانت سببًا رئيسيًا في توتر العلاقة بينهما، قائلًا: «مها مبقتش مها، مش دي اللي كنت أعرفها».