نسرين أمين تخدع أحمد رزق في حرب الجبالي وهبة مجدي تحت التهديد

أحمد جودة - القاهرة - نالت الحلقة الخامسة من مسلسل حرب الجبالي إعجاب الجمهور بسبب الأحداث الساخنة طوال الحلقة

وتميزت الحلقة الخامسة بالعديد من المشاهد الهامة وأهمها اكتشاف الفنانة انتصار خدعة ابنتها "أميرة" التي تجسدها الفنانة نسرين أمين بعد أن اكتشفت معها حبوب لمنع الحمل لعدم رغبتها في الإنجاب من زوجها "حرب" الذي يجسده النجم أحمد رزق الذي أوهمته خلال الحلقات السابقة بعدم قدرته على الإنجاب.

وقرر حرب خلال الأحداث التبرع بكليته لأخيه ياسين الذي يعاني من الفشل الكلوي،أما "راشد" الذي يجسده الفنان أحمد خالد صالح أعلن لثريا التي تقدمها "هبة مجدي" أنه مصمم على الزواج منها رغم علمه بحبها لحرب.

يُعرض مسلسل «حرب الجبالي» من الأحد للخميس،على قناة «mbc مصر» ومنصة «شاهد»، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، ويتكون من 50 حلقة.

يشارك في بطولة مسلسل «حرب الجبالي» إلى جانب أحمد رزق كل من رياض الخولي، انتصار، نسرين أمين، سوسن بدر، أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، فردوس عبدالحميد، من تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.