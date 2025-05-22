راغدة شلهوب تمازح خالد أبو بكر: "فتش الموبايل".. والإعلامي: "أنا واثق من نفسي ما عنديش حاجة أخاف منها"

أحمد جودة - القاهرة - هل من حقك تفتيش هاتف شريك حياتك؟.. نقاش ساخن بين خالد أبو بكر وراغدة شلهوب

شهد برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" نقاشًا صريحًا وجريئًا بين الإعلامية راغدة شلهوب والإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، حول سؤال شائك يشغل العديد من الأزواج في علاقاتهم اليومية، وهو: "هل من حق الرجل أو المرأة تفتيش هاتف شريك حياته؟".

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وعبّر خالد أبو بكر عن موقفه الواضح والرافض لهذا التصرف، قائلًا:

"تفتيش لا، لا يصح أبدًا، ولا مرة، لأن التطفل على خصوصية شريكك لا يبني الثقة بل يهدمها.. لا يمكن أن أتجسس على هاتف زوجتي أو أفتحه دون علمها، لكن في نفس الوقت، لا أشعر أن الأمر ممنوع عليّ… هناك فرق كبير."



وحينما واجهته راغدة شلهوب بقولها مازحة: "طيب، فتش موبايل"، رد أبو بكر مؤكدًا: "أنا واثق من نفسي، ما عنديش حاجة أخاف منها، ولا شيء أخفيه، أي موقف أتعرض له، أستطيع الحديث عنه أمام الناس. أكره الكذب لأنه ضعف، وأنا لا أحب أن أكون ضعيفًا."

وأضاف أبو بكر: "لكن في حالتي كمحامٍ، هناك خصوصيات تتعلق بالعمل والعملاء، لا يمكن الكشف عنها أو مشاركتها، تمامًا كما يجب على الرجل احترام خصوصية زوجته مع صديقاتها، فلكل طرف مساحة لا ينبغي اقتحامها."

من جهتها، طرحت راغدة شلهوب وجهة نظر واقعية، قائلة: "الكلام سهل، والتنظير شيء، لكن على أرض الواقع، ما يحدث مختلف تمامًا.. كثير من الأزواج والزوجات يفتشون هواتف بعضهم البعض، أحيانًا دون علم الطرف الآخر، بسبب الشك أو الفضول أو حتى انعدام الثقة."