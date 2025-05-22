نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنهيار دينا فؤاد عند حديثها عن المنتجين الاربعه الراحلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة دينا فؤاد ضيفة في برنامج آخر النهار المذاع عبر شاشة النهار، وتحدثت عن دورها في حكيم وقالت:" شخصية غزل ابهرتني وشخصيات العمل كانت محورية، والعمل مع مصطفى شعبان عظيم وممثل عبقري".

وانهارت دينا عند حديثها عن المنتجين الأربعه الراحلين، وعن الصداقه التي تجمعها معهم، وكيف تأثرت برحيلهم هم وجميع الراحلين من الوسط الفني وقالت:" كل ما بكبر بتأثر أكتر برحيل أي حد وخاصة لو كان صديق ليا".

تفاصيل مسلسل حكيم باشا

وجدير بالذكر بأن شاركت دينا فؤاد في السباق الرمضاني بمسلسل حكيم باشا الذي حقق نجاحًا كبيرًا في موسم رمضان.

مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.