درة تتألق بفستان أصفر طويل من Philosophy نشرت النجمة درة صورا جديدة لها تستعرض فيه إطلالتها الأخيرة التي حضرت بها حفل خطوبة ابن رجل الأعمال السوري با إقرأ المزيد

نشرت النجمة درة صورا جديدة لها، تستعرض فيه إطلالتها الأخيرة التي حضرت بها حفل خطوبة ابن رجل الأعمال السوري باسل سماقية. وظهرت درة وهي ترتدي فستان بسيط أصفر اللون بدرجة باستيلية من تصميم العلامة التجارية Philosophy، بتصميم طويل وضيق مع تصميم X عند الرقبة. من ناحية أخرى، تشارك درة في بطولة فيلم "بنات فاتن" مع النجمة يسرا وياسمين رئيس والفنانة دنيا سامي والفنانة انتصار والفنان عمرو عبد الجليل والفنان محمود البزاوي وماجد المصري ورانيا منصور.

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