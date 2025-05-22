أحمد السقا لبسمة وهبة: مها الصغير بقت واحدة تانية غير اللي اتجوزتها.. وعمري ما مديت إيدي عليها

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أحمد جودة - القاهرة -

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّها تشعر بالحزن من الحملة التي وُجهت ضد الفنان أحمد السقا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب أنباء انفصاله عن زوجته مها الصغير.

أحمد السقا لبسمة وهبة: مها الصغير بقت واحدة تانية غير اللي اتجوزتها.. وعمري ما مديت ايدي عليها

وأضافت "وهبة" مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنها ليست طرفًا منحازًا، لكنها قررت الدفاع عن السقا بعد أن سمعت منه بشكل مباشر، مؤكدة: "أنا بقول لمها الصغير، إنتِ مش عدوة ليا، إنتِ بنت الغالي محمد الصغير، لكن كمان ماينفعش الناس تصدّق إن أحمد بيضربك أو مش بيصرف على أولاده وبيته".

وكشفت وهبة أن السقا تحدث معها بصراحة، وأقسم لها بالله أنه لم يمد يده على مها يومًا، ولا أهانها بكلمة جارحة، بل على العكس، أكد أن مها قد تغيّرت تمامًا في الفترة الأخيرة وتحولت لشخص مختلف تمامًا عن المرأة التي تزوجها وعرفها: "قالي مها مبقتش مها.. مش دي اللي كنت أعرفها"، في إشارة إلى التغيّرات التي طرأت على العلاقة.