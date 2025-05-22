في مكالمة مع أحمد السقا.. بسمة وهبة تكشف حقيقة انفصاله عن مها الصغير

أحمد جودة - القاهرة - بسمة وهبة تكشف تفاصيل مكالمتها مع أحمد السقا حول حقيقة انفصاله عن مها الصغير

كشفت الإعلامية بسمة وهبة عن تفاصيل مكالمة هاتفية جمعتها بالفنان أحمد السقا، تناولت خلالها ما أثير مؤخرًا بشأن انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج استمر 26 عامًا.

وخلال تقديمها حلقة من برنامجها "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، قالت "وهبة"،:" تواصل معي اليوم الفنان أحمد السقا، وقلت له: (هل يُعقل أن يُعامَل أم أولاده بهذا الشكل؟).. هذه الجملة قلتها له صراحة، ودامت المكالمة نحو ساعة استمعت فيها إلى رواية مغايرة تمامًا لما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك أمور يمكن الحديث عنها، وأخرى لا، لأن كلمتي أمانة، وأنا مؤتمنة من السقا على ما أقول".

وأضافت: "قلت له إن الناس غاضبة منك لأنك ظهرت بصورة المتعالي والمتعجرف، وكان سؤالي الأول له: لماذا تتعامل بهذه الطريقة مع الناس ومع أم أولادك؟ هل تتعالى عليهم؟ وكان رده مختلفًا عما يُشاع".

وأشارت بسمة وهبة إلى أن ما تقوله يأتي على عهدة أحمد السقا، مؤكدة أن حق الرد مكفول دومًا للإعلامية مها الصغير، قائلة: "نحن لسنا في موقع خصومة، بل نحن هنا لقول الحقيقة كما هي، وأيًا كانت، فإن موقفي اليوم هو للتعبير عن الحقيقة فقط".