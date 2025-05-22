نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكتئاب بعد الولادة.. دنيا عبد العزيز تروي تجربة تصوير مسلسل "المداح" بعد ولادة ابنتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة دنيا عبد العزيز لأول مرة خلال برنامج "Doctor Health" المذاع عبر شاشة "cbc"، عن كواليس تصوير مسلسل "المداح"، الذي قامت بتصويره بعد ولادة ابنتها بنحو 40 يومً.

دنيا عبد العزيز تروي تجربتها تصوير مسلسل "المداح" بعد ولادة ابنتها

وأكدت دنيا عبد العزيز أن تصوير مسلسل "المداح" كان أمر صعبا ولكنها لا يمكن أن تتخلى عن صناع المسلسل كونها أحد الأبطال الرئيسيين، خاصة بعد نجاحهم في الأجزاء السابقة، إنها صورت دورها في "المداح" بعد 40 يومًا من والدة ابنتها بسبب الالتزام الأدبي.

دنيا عبد العزيز تروي كواليس تصوير مسلسل "المداح"

أوضحت دنيا أن صناع مسلسل المداح انتظروها حتى تستكمل شهور حملها وتلد، وقاموا بتصوير العديد من الديكورات والمشاهد بعيدًا عن دورها، حتى عادت للتصوير الذي استمر حتى يوم 25 رمضان تقريبًا، مشيرة إلى أنها لم تكن تستطيع النوم، فقد كانت ما بين تصوير المسلسل وما بين رعايتها لابنتها، مضيفة أنها اضطرت إلى النوم في السيارة في بعض الأوقات.

دنيا عبد العزيز تروي تجربتها مع اكتئاب الولادة

كما أشارت عبد العزيز إلى أنها مرت بتجربة اكتئاب ما بعد الولادة، موضحة: "كنت بصوت وناكشة شعري في البيت، وبقول الناس بتبارك ليّ ليه؟ أنا في مصيبة، سيبوني في حالي وعياط.. لأن مش بنام خالص غير ساعة في اليوم فـ عندي انهيار عصبي، وكنت بصوت طول الوقت وبتخانق مع أهلي وجوزي، لكن بعد أسبوع بقيت طبيعية، لما رجعت الشغل ساعدني إني أفصل، لإني كنت متوترة ومرعوبة، وفي الشغل برجع دنيا مش الأم، فكنت بشحن طاقة.. ودلوقتي حضنها بيديني حاجات أكمل بيها الحياة".

أبطال مسلسل "المداح"

وشاركت دنيا عبد العزيز في مسلسل "المداح 5: أسطورة العهد"، عرض في موسم دراما رمضان 2025، وهو من بطولة الفنان حمادة هلال وغادة عادل وخالد الصاوي وخالد سرحان وهبة مجدي ومي كساب ودنيا عبد العزيز ويسرا اللوزي وتامر شلتوت، من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.