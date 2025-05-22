نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دينا فؤاد: "مصطفى شعبان ممثل عبقري وشخصية غزل ابهرتني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حلت الفنانة دينا فؤاد ضيفة في برنامج آخر النهار المذاع عبر شاشة النهار، وتحدثت عن دورها في حكيم وقالت:" شخصية غزل ابهرتني وشخصيات العمل كانت محورية، والعمل مع مصطفى شعبان عظيم وممثل عبقري".

تصريحات دينا فؤاد:

وأضافت:" مشهد وفاة ابني قبل المشهد كان في ظرف خاص بيا طلعت طاقته في المشهد، وقعدت قبلها بساعتين اجهز فيه، وخلت المسلسل وانا مش في أحسن حالاتي النفسية".

وفي سياق آخر:" حسمت الفنانة دينا فؤاد الجدل المثار حول انسحابها من مسلسل فهد البطل، مؤكدة أن قرار عدم مشاركتها في العمل لم يكن نتيجة اعتذار، بل جاء بعد اتفاق مُسبق مع الفنان أحمد العوضي على الانفصال الفني في موسم رمضان 2025.

وخلال كلمتها في الدورة الـ73 من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، أوضحت دينا: "محصلش اعتذار عن فهد البطل، لكن من البداية متفقين أنا والعوضي إننا نكتفي بالتعاون اللي كان بينا في عرب السويركي، وخوض تجارب جديدة منفصلة في رمضان".

تفاصيل مسلسل حكيم باشا:

وجدير بالذكر بأن شاركت دينا فؤاد في مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشارك في بطولته كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلى رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.