بسمة وهبة: تعاطفت مع مها.. والآن أعاتب نفسي بسبب أحمد السقا

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أحمد جودة - القاهرة -

تحدثت الإعلامية بسمة وهبة عن الأزمة التي أثيرت مؤخرًا بشأن الفنان أحمد السقا وزوجته الإعلامية مها الصغير، وما تردد عن انفصالهما.

وقالت وهبة خلال برنامجها "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "بصراحة، كنت متعاطفة مع مها الصغير، وكنت غاضبة جدًا من أحمد السقا بناءً على ما سمعته من أخبار. وكنت أتحدث من قلبي، إذ شعرت بحزن شديد تجاه ما قيل عن تصرفاته. لكن اليوم، أعاتب نفسي على هذا الموقف، وأدعو الجميع إلى عدم الانسياق وراء ما يُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت: "انزعجت من المنشورات التي تُنشر ثم تُحذف، وكنت أشعر أنني سأكون حادة جدًا في انتقادي للسقا، لكن في مثل هذه الحالات يجب أن نتحرى الحقيقة من مصادرها الموثوقة قبل إصدار الأحكام".