نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد السقا لـ "بسمة وهبة": لم أكتب كلمة واحدة تسيء لأم أولادي.. هل تعرض حساب أحمد السقا للسرقة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل اتصالها التيلفوني مع الفنان أحمد السقا، والتي تناولت كواليس مثيرة حول حقيقة انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، بعد زواج استمر 26 عامًا.



وخلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، قالت وهبة:

"تواصلت مع السقا وقلت له: (هل يُعقل أن يفعل أحد ذلك بأم أولاده؟)، ليفاجئني برده الصريح".ونقلت بسمة وهبة عن السقا قوله: "أنا لم أكتب جملة واحدة تسيء في حق أم أولادي، ولا يمكن أن أخطئ في حقها".

وأضافت أنها سألت السقا إن كان حسابه قد تعرض للاختراق، فأوضح لها أن حسابات المشاهير والفنانين غالبًا ما تُدار من قبل فرق أو أشخاص وليس من قبلهم بشكل مباشر.

وتابعت وهبة: "قال لي إن المنشورات التي تم نشرها ثم حذفها، كانت من كتابة شقيقته، وأنه استيقظ ذات صباح ليفاجأ بكل ما يُقال عن أم أولاده، دون علمه المسبق بذلك".



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت منشورًا منسوبًا لحساب أحمد السقا على "فيسبوك"، أعلن فيه انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد زواج دام 26 عامًا، موضحًا أن الانفصال تم منذ ستة أشهر، وأن الطلاق الرسمي وقع قبل شهرين.