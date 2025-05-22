نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدره التريند.. كلمات تتر مسلسل "حرب الجبالي" لـ بهاء سلطان تجذب انتباه المشاهدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت حلقات مسلسل "حرب الجبالي" بطولة الفنان أحمد رزق محركات البحث جوجل منذ عرض أولي حلقاته، ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاث سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

كلمات تتر مسلسل "حرب الجبالي" لـ بهاء سلطان تجذب إنتباه المشاهدين

وإنجذب المشاهدين لـ تتر مسلسل "حرب الجبالي" الذي يقوم بغنائه الفنان بهاء سلطان، حيث تعبر الاغنية عن أحداث المسلسل وحملت طابعًا مميزًا، واستطاع بهاء سلطان بصوته العذب أن يُطرب المشاهدين، ولأن التتر كان له وقع خاص فقد منح المسلسل هوية موسيقية قوية منذ اللحظة الأولى.

تتر مسلسل "حرب الجبالي" لـ بهاء سلطان

وطرح الفنان بهاء سلطان أغنية تتر مسلسل "حرب الجبالي"، وجاءت الأغنية من كلمات جمال بخيت، لحن وليد سعد.

كلمات تتر مسلسل "حرب الجبالي"

وجاءت كلماتها كالتالي: خلي توكالك على المولى، علشان ما ترسى في يوم على البر، حربك مع نفسك أولى، لو زقتك مرة على الشر، مر اللي مر، إياك تخلي الجاي أمر، بلاش تقول للشر اشتر، معرفش ليه اللي بيظلم، فاكرها هتعدي بظلمه، ازاي هيأذي أو يحرم، والدنيا هتحقق حلمه، لو خطوتك في طريق الحق، البحر علشانك ينشق".

أبطال مسلسل “حرب الجبالي”

ويشارك في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله: أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

قصة مسلسل “حرب الجبالي”

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة، بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة، ويعرض على منصة شاهد وقناة MBC مصر.

آخر أعمال أحمد رزق

وكان آخر أعمال أحمد رزق هو مسلسل "سيد الناس" من بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، منة فضالي، خالد الصاوى، نشوى مصطفى، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبد الجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.