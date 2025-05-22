«البشر كالملائكة».. داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة داليا البحيري في أحدث ظهور لها عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

داليا البحيري تتألق في أحدث ظهور لها

وظهرت داليا البحيري في الصور ببلوزة مزينة برسوم للتصورات الأسطورية للملائكة.

تعليق داليا البحيري علي أحدث إطلالاتها

وعلقت داليا البحيري علي صورها: "البشر كالملائكة، لكن بجناح واحد، وسيلة الطيران هي احتضان بعضنا البعض".

أحدث أعمال داليا البحيري

ومن ناحية اخري، تنتظر داليا البحيري مسلسلها الجديد دون مقابل بجانب هاني رمزي، وتقدم داليا خلال أحداث المسلسل شخصية أرملة وتعمل أخصائية اجتماعية وتعول عدد من الأبناء، ويتناول المسلسل يتناول بطولات رجال الأمن في مواجهة الإرهاب وأعداء الوطن، وذلك في إطار اجتماعي تراجيدي تشويقي.

آخر أعمال داليا البحيري

وكان آخر أعمال داليا البحيري هو فيلم "أولاد حريم كريم" وضم في بطولته مجموعة من النجوم، منهم: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، بشرى، بالإضافة إلى مجموعة من النجوم الشباب منهم تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود، يوسف عمر، كريم كريم، وتأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

قصة فيلم "أولاد حريم كريم"

وتدور أحداث أولاد حريم كريم، في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي، يناقش مشكلات الجيل الجديد وعلاقته بالجيل القديم، ويظهر مصطفى قمر خلاله بشخصية كريم الحسيني صاحب سنتر الكورسات، والذي تتوفى زوجته ويعيش قصة حب مع بشرى، فيما تلعب رنا رئيس شخصية ابنته وتدخل في قصة حب مع تيام مصطفى قمر بالعمل.