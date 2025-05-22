باسكال مشعلاني تتألق بـ”اتهرينا” وتواصل طرح أغانيها المنفردة باللهجتين المصرية واللبنانية

القاهرة - محمد ابراهيم -

تواصل النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني تأكيد حضورها المميز على الساحة الغنائية من خلال طرح مجموعة من الأغاني المنفردة التي تجمع بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، وتتنوع بين الرومانسي والدرامي والتراثي.

باسكال مشعلاني

أحدث ما قدمته باسكال هو الأغنية المصرية “إتهرينا”، التي حملت طابعًا وجدانيًا عميقًا، وهي من كلمات رمضان محمد، ألحان محمد شحاتة، وتوزيع مشترك بين ملحم أبو شديد ومحمود صبري. تبدأ الأغنية بمقطع معبر يقول:“باب العشم مغلق للتحسينات، آن الأوان نفلتر ونعيد الحسابات، عشمنا القريب وعشمنا الغريب، لحد ما اتهرينا من كتر الصدمات”، في وصف دقيق لحالة الإنهاك العاطفي التي يعيشها كثيرون.

ولم تقتصر باسكال على الطابع المصري، فقد طرحت أيضًا أغنية لبنانية بعنوان “بضيعة زغيرة”، مستوحاة من أجواء الريف اللبناني الحميم. الأغنية من كلمات الأب الحبيس يوحنا خوند، ألحان خليل رحمة، وميكس وماستر جوزيف كرم، وامتزج فيها الحس الروحي بالعاطفة الهادئة.

كما أعربت باسكال في تصريحات سابقة عن سعادتها بنجاح أغنيتها الرومانسية “ما حبيتش”، التي وصفتها بأنها “كلها حب وتفاؤل”، مؤكدة أن الأغنية لاقت صدى واسعًا داخل الوسط الفني وبين جمهورها، وأضافت أنها تنوي مواصلة طرح الأغاني المنفردة بشكل دوري.

وفي وقت سابق أيضًا، أطلقت باسكال أغنية لبنانية بدوية بعنوان “دخيلو الله”، التي جاءت بروح الفلكلور الشعبي اللبناني، وهي من كلمات حسين إسماعيل، ألحان وسام الأمير، وتوزيع ملحم أبو شديد.

باسكال مشعلاني تثبت من جديد أنها فنانة تعرف كيف تختار ما يلامس القلوب، وتحرص على التنوع في لهجاتها وأنماطها الموسيقية، لتظل واحدة من أبرز نجمات الغناء العربي بخط فني متجدد ومتزن.