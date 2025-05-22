فن ومشاهير

البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير"

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  • البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير" 1/8
  • البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير" 2/8
  • البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير" 3/8
  • البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير" 4/8
  • البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير" 5/8
  • البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير" 6/8
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  • البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير" 8/8

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف تطبيق يانغو بلاي عن بوسترات الشخصيات لمسلسل مملكة الحرير، مقدّمًا لمحة أولى عن أبطال العمل.

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البوسترات الرسمية لشخصيات "مملكة الحرير"

وتُبرز البوسترات ملامح من الطابع العام للمسلسل الذي يجمع بين عناصر الخيال، والمغامرة، في سياق درامي تدور أحداثه حول صراع على السلطة.

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تفاصيل مسلسل "مملكة الحرير"

المسلسل من إخراج بيتر ميمي، ويضم في بطولته كريم محمود عبد العزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، وعمرو عبد الجليل، إلى جانب مجموعة من الممثلين. يُعرض مملكة الحرير قريبًا وحصريا على يانغو بلاي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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